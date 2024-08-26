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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1552 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1552 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Шеляг 1552 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1552
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1552 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Шеляг 1552 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1552 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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