Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1552 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1552
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1552 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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