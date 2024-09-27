Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1552 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1552
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1552 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе WDA - MiM за 480 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
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- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- MARCINIAK (2)
- Numisbalt (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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