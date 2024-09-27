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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1552 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1552 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1552 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1552
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1552 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе WDA - MiM за 480 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
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  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numisbalt (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1552 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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