Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1552 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 11 - 12,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1552
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1552 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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