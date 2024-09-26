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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1552 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1552 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1552 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 11 - 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1552
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1552 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (15)
  • WDA - MiM (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Денарий 1552 "Гданьск" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1552 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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