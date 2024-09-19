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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1552 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1552 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1552 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 12 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1552
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1552 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Денарий 1552 "Эльблонг" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Денарий 1552 "Эльблонг" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1552 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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