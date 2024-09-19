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Денарий 1552 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1552 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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