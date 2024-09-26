Денарий 1551 года CWF "Всхова" (Польша, Сигизмунд II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1551 года "Всхова" со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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