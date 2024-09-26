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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1551 года CWF "Всхова" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1551 года CWF "Всхова" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1551 года CWF "Всхова" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1551
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1551 года "Всхова" со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Денарий 1551 CWF "Всхова" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1551 "Всхова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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