Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1551 года CWF "Всхова" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1551
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1551 года "Всхова" со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- GGN (1)
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (4)
- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денарий 1551 "Всхова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск