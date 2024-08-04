Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1551 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1551
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1551 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1800 PLN. Торги состоялись 4 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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