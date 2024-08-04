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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1551 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1551 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1551 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1551
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1551 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1800 PLN. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1551 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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