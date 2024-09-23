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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1551 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1551 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Шеляг 1551 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1551
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1551 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6100 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1551 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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