Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Numisbalt за 450 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2022.
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- WDA - MiM (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Денарий 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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