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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Numisbalt за 450 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (4)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (6)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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