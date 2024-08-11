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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1546 года

Серебряные монеты (Сигизмунд II Август)

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1546 Литва
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1546 Литва
Средняя цена 230 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1 грош 1546 Литва
Средняя цена 340 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1546 Литва
Средняя цена 50 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Денарий 1546 Литва
Средняя цена 160 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Обол 1546 Литва Монограмма в щите
Средняя цена 640 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Обол 1546 Литва
Средняя цена 230 $
Продажи
0 53

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1546 Гданьск
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты (Сигизмунд I Старый)

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1546 Гданьск
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 грош 1546
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1546 ST
Средняя цена 350 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Шеляг 1546 Гданьск
Средняя цена 90 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Тернарий 1546 SP
Средняя цена 310 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий 1546 Гданьск
Средняя цена 340 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена 80 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
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