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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1546 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1546 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1546 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1546 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1546 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1546 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1546 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 1 грош 1546 на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 1 грош 1546 на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 грош 1546 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1546 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1546 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1546 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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