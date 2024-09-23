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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе GGN за 470 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • Kroha (1)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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