Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе GGN за 470 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2004.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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