Денарий без года (1506-1548) "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе GGN за 470 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2004.

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