Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Денарий Сигизмунда I Старого - Польша
Денарий 1506
Денарий 1506-1548Гданьск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1506-1548) 0 0без года (1506-1548) 0 14без года (1506-1548) MS 0 401539 0 01539 MS 0 291546 0 561547 0 461548 0 1
Денарий 1506-1545Эльблонг
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1506-1548) 0 1351539 0 101545 0 1
Денарий 1506Торунь
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1506-1548) 0 45
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