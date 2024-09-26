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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Денарий Сигизмунда I Старого - Польша

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Денарий 1506

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1506-1548) SP Без знака в короне 0 8без года (1506-1548) S 0 2без года (1506-1548) SP 0 101без года (1506-1548) SSP 0 32без года (1506-1548) SVP 0 0
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Денарий 1506-1548

Гданьск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1506-1548) 0 0без года (1506-1548) 0 14без года (1506-1548) MS 0 401539 0 01539 MS 0 291546 0 561547 0 461548 0 1
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Денарий 1506-1545

Эльблонг
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1506-1548) 0 1351539 0 101545 0 1
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Денарий 1506

Торунь
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1506-1548) 0 45
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