Денарий без года (1506-1548) "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4081 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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