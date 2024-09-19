Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4081 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
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Дата 23 июня 2023
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Дата 19 мая 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 10 марта 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 10 ноября 2022
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Дата 13 октября 2022
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Дата 9 июня 2022
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Дата 5 ноября 2021
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Где продать?
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