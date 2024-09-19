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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4081 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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