Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) SP (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.
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Дата 13 июня 2024
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Дата 1 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 25 ноября 2023
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