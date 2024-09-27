Денарий без года (1506-1548) SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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