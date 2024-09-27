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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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