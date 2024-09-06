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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1547 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий 1547 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий 1547 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1547 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Денарий 1547 "Гданьск" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1547 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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