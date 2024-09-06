Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1547 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1547 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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