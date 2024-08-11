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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1545 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год 1545
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1545 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1545 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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