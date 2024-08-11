Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1545 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год 1545
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1545 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
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