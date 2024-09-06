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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1546 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий 1546 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий 1546 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1546 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1546 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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