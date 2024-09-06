Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1546 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1546 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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