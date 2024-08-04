Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) SP. Без знака в короне (Польша, Сигизмунд I Старый)
Разновидность: Без знака в короне
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SP. Без знака в короне. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Дата 16 декабря 2021
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Дата 13 февраля 2020
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