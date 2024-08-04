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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) SP. Без знака в короне (Польша, Сигизмунд I Старый)

Разновидность: Без знака в короне

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SP. Без знака в короне. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WDA - MiM (6)
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Денарий без года (1506-1548) SP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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