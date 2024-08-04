Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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