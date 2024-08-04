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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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