Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1548 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год 1548
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1548 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 190 EUR. Торги состоялись 8 октября 2016.
Сохранность
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- Solidus Numismatik (1)
Где продать?
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