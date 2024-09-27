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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1548 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий 1548 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий 1548 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1548 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 190 EUR. Торги состоялись 8 октября 2016.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (1)
Польша Денарий 1548 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - October 8, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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