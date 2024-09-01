Денарий 1539 года MS "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1539 года "Гданьск" со знаком MS. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе WDA - MiM за 2600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

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