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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1539 года MS "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий 1539 года MS "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий 1539 года MS "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1539 года "Гданьск" со знаком MS. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе WDA - MiM за 2600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (11)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Денарий 1539 MS "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1539 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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