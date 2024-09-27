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Польша
1539
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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Польша
1539
Монеты Польши 1539 года
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Серебро
Серебряные монеты
Шестак (6 грошей) 1539 Гданьск
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
4
Трояк (3 гроша) 1539 Гданьск
Средняя цена
260 $
Продажи
2
194
Трояк (3 гроша) 1539 Эльблонг
Средняя цена
410 $
Продажи
0
54
1 грош 1539 Гданьск
Средняя цена
100 $
Продажи
0
176
1 грош 1539 Эльблонг
Средняя цена
85 $
Продажи
0
160
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена
50 $
Продажи
0
23
Шеляг 1539 Гданьск
Средняя цена
95 $
Продажи
0
124
Шеляг 1539 Эльблонг
Средняя цена
75 $
Продажи
0
40
Денарий без года (1506-1548) SP
Без знака в короне
Средняя цена
220 $
Продажи
0
8
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена
130 $
Продажи
0
101
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена
170 $
Продажи
0
32
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
70 $
Продажи
0
14
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена
170 $
Продажи
0
40
Денарий 1539 Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денарий 1539 MS Гданьск
Средняя цена
110 $
Продажи
0
29
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена
80 $
Продажи
0
135
Денарий 1539 Эльблонг
Средняя цена
300 $
Продажи
0
10
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена
40 $
Продажи
0
45
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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