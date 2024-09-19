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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1539 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1539 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3550 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1539 "Эльблонг" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1539 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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