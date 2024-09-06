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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1539 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1539 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1539 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1539 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1539 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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