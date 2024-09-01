Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1539 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1539
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1539 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (5)
- DESA (1)
- GGN (4)
- Künker (2)
- MARCINIAK (8)
- Niemczyk (18)
- Numedux (1)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Rzeszowski DA (5)
- Solidus Numismatik (1)
- Stare Monety (3)
- WAG (1)
- WCN (56)
- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (6)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Шеляг 1539 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск