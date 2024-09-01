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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1539 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1539 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1539 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1539 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1539 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1539 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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