Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1539 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1539
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1539 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 64000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
16709 $
Цена в валюте аукциона 64000 PLN
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