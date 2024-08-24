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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1539 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1539 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1539 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1539 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 64000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша Шестак (6 грошей) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1539 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
16709 $
Цена в валюте аукциона 64000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1539 "Гданьск" на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность VF
Цена
4383 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1539 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1539 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1539 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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