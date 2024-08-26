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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1539 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1539 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Для продажи Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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