Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1539 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1539
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1539 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (2)
- Künker (1)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numimarket (3)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
- Rzeszowski DA (2)
- Solidus Numismatik (1)
- Stary Sklep (1)
- WAG (3)
- WCN (29)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1539 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск