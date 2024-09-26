Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,03 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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