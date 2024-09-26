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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1506 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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