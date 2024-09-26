Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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