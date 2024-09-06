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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1539 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1539 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1539 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1539 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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