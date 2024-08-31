Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1539 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год 1539
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1539 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денарий 1539 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск