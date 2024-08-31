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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1539 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий 1539 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год 1539
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1539 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Денарий 1539 "Эльблонг" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1539 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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