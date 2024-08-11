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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) SVP (Польша, Сигизмунд I Старый)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

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