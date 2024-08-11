Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) SVP (Польша, Сигизмунд I Старый)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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