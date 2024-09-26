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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) S (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) S - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) S - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком S. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе

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Польша Денарий без года (1506-1548) S на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Денарий без года (1506-1548) S на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) S на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Денарий без года (1506-1548) S на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1506 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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