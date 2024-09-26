Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) S (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком S. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе
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