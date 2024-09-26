Денарий без года (1506-1548) S (Польша, Сигизмунд I Старый)

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Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком S. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе

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