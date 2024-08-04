Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) SSP (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SSP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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