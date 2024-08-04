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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) SSP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) SSP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) SSP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SSP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Денарий без года (1506-1548) SSP на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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