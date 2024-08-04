Денарий без года (1506-1548) SSP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года со знаком SSP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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