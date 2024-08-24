Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Денарий
- Год без года (1506-1548)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Гданьск" со знаком MS. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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