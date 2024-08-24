Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Гданьск" со знаком MS. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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