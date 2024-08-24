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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1506-1548)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1506-1548) года "Гданьск" со знаком MS. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
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  • WCN (19)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Денарий без года (1506-1548) MS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1506 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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