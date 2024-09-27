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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1546 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1546 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1546 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1546 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (3)
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1613 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1453 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1546 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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