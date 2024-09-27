Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1546 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1546 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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