Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 16000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WCN (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1540 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1546 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск