Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 16000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Сохранность VF
Цена
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