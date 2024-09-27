Обол 1546 года "Литва". Монограмма в щите (Польша, Сигизмунд II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Обол 1546 года "Литва". Монограмма в щите. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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