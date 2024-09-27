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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Обол 1546 года "Литва". Монограмма в щите (Польша, Сигизмунд II Август)

Разновидность: Монограмма в щите

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Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,32 гр
  • Диаметр 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Обол
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Обол 1546 года "Литва". Монограмма в щите. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Обол 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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