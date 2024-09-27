Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Обол 1546 года "Литва". Монограмма в щите (Польша, Сигизмунд II Август)
Разновидность: Монограмма в щите
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,32 гр
- Диаметр 12,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Обол
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Обол 1546 года "Литва". Монограмма в щите. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
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- Rzeszowski DA (3)
- WCN (5)
- WDA - MiM (3)
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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