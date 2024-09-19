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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Обол 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Обол 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Обол 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,32 гр
  • Диаметр 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Обол
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Обол 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе WDA - MiM за 9200 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Обол 1546 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Обол 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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