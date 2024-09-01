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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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