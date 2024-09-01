Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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