Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1546 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 25500 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
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Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 12 ноября 2023
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Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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