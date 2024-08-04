1 грош 1546 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 25500 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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