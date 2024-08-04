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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1546 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1546 года ST - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1546 года ST - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 25500 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1546 ST на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1546 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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