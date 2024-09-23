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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22,5 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10250 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2537 $
Цена в валюте аукциона 10250 PLN
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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