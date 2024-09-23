Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22,5 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10250 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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