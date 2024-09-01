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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1546 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1546 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 25 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1546 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6400 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1546 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1546 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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