Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1546 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Тернарий
- Год 1546
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1546 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе GGN за 4350 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2001.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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