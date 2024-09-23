Тернарий 1546 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1546 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе GGN за 4350 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2001.

Сохранность UNC (1) XF (6) VF (9) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)