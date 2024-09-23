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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1546 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Тернарий 1546 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Тернарий 1546 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Тернарий
  • Год 1546
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1546 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе GGN за 4350 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2001.

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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Тернарий 1546 SP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Тернарий 1546 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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