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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Тернарий Сигизмунда I Старого - Польша

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Тернарий 1527-1546

Год Знак Описание Продажи Продажи
1527 SP 0 551528 SP 0 81546 SP 0 20
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