Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1527 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Тернарий 1527 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Тернарий 1527 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Тернарий
  • Год 1527
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1527 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (5)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (2)
  • Janas (1)
  • Karbownik (1)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (4)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Tempus (1)
  • WCN (14)
  • WDA - MiM (11)
  • Wójcicki (4)
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Тернарий 1527 SP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Тернарий 1527 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1527 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Тернарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск