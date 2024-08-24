Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1527 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Тернарий
- Год 1527
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1527 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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