Тернарий 1527 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1527 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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