Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1527 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1527
Средняя цена 60 $
Продажи
0 195
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1527 Литва
Средняя цена 140 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Тернарий 1527 SP
Средняя цена 70 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена 80 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск