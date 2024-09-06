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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1527 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1527 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1527 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1527
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1527 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Stary Sklep за 4800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1527 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1527 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1527 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1527 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1527 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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