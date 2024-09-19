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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1527 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1527 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1527 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1527
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1527 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Stary Sklep за 1850 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1527 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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