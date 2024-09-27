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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1528 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Тернарий 1528 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Тернарий 1528 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Тернарий
  • Год 1528
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1528 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (4)
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1528 SP на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Тернарий 1528 SP на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1528 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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