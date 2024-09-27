Тернарий 1528 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1528 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.

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