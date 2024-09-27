Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1528 года SP (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Тернарий
- Год 1528
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1528 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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