Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1528 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1528 CN
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1528
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1528
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1528 Торунь
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1528
Средняя цена 60 $
Продажи
0 214
Аверс
Реверс
1 грош 1528 Торунь
Средняя цена 75 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1528 Литва
Средняя цена 230 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1528 V Литва
Средняя цена 170 $
Продажи
1 38
Аверс
Реверс
Шеляг 1528 Торунь
Средняя цена 20 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Тернарий 1528 SP
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена 80 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1528 Пробный Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск